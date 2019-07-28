В Байкальске из-за подъема воды в реке Солзан разрушился мост

В городе Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области введен режим ЧС, власти готовят горожан к возможной эвакуации.

«Пока об эвакуации мы речь не ведем, готовимся. Режим ЧС введен с 15.00 по местному времени. Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения. Пять пунктов, они находятся в разных районах города», - сказал ТАСС мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Также мэр сообщил об обрушении моста на реке Солзан. Это сооружение обеспечивает связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Мост является резервным выходом на федеральную дорогу.

Байкальск является самым южным городом Приангарья. Здесь живут свыше 12 тысяч человек.

В связи с прогнозом повышения уровня воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области в превентивных целях была проведена эвакуация людей.

Масштабный паводок, в результате которого под водой оказались свыше 10 тысяч домов в Приангарье, начался в июне. Всего наводнение затронуло 108 населенных пунктов. По информации властей региона, жертвами паводка стали 25 человек, пострадали более 38 тысяч человек.