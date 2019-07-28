Мать погибшей на Аляске актрисы назвала место кремации дочери

Мать трагически погибшей на Аляске белорусской актрисы Ники Никоновой Ольга рассказала о возникших сложностях и месте кремации дочери.

Она сказала, что сейчас ищет билеты в США - пришлось даже открыть сбор, потому что цена перелета в одну сторону - около двух тысяч долларов.

«Проблема в том, что я не могу ни до кого дозвониться в Америке. Там сейчас выходной и ничего не происходит. Честно говоря, я не знаю, что делать», - отчаивается Ольга.

Женщина также прокомментировала сайту «Комсомольской правды» ситуацию насчет кремации и места похорон дочери.

«Это очень дорого (перевозить тело в Белоруссию). Дочь будет кремирована на Аляске. Но пока, повторю, я не знаю, когда и что. Сейчас я нахожусь в полном неведении», - добавила мать актрисы.

Ситуация осложнена тем, что при переходе через реку утонули все документы - и самой Ники, и ее мужа Петра. Это, вероятно, создаст дополнительные проблемы.

Ольга вспоминает, что у нее были дурные предчувствия насчет поездки дочери.

«Ника такая с семнадцати лет. Ей было мало всего, что ее окружало: мало адреналина, мало жизни, она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой...» - заключила женщина.

Ника Никонова погибла во время медового месяца. Она утонула при переходе через реку. Муж пытался ее спасти, но не успел вытащить из воды из-за сильного течения. Сейчас ведется расследование инцидента.