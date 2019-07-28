Опубликованы кадры испытаний противоракетного комплекса «Хец-3» на Аляске

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказали в воскресенье об испытаниях израильского противоракетного комплекса «Хец-3» (Arrow-3) на Аляске.

На своей странице в Twitter он написал, что в последние несколько недель Израиль провел три секретных испытания «Хец-3». Эксперименты были проведены на Аляске в Соединенных Штатах в сотрудничестве с американцами.

«Они оказались невообразимо успешными. "Хец-3" успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели», - сообщил израильский премьер.

Комплекс «Хец-3» предназначается для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 километров и высоте до 100 километров. Министерство обороны Израиля эту противоракетную систему разработало совместно с Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

На вооружение ВВС Израиля «Хец-3» передали в январе 2017 года. Вместе с тем, по информации израильских СМИ, систему продолжают испытывать.