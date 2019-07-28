Новичок «Динамо» случайно выложил в соцсеть свое секс-видео

Новый нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье опубликовал в соцсети Snapchat видеозапись интимного характера, на которой он занимается сексом с неизвестной девушкой. Судя по всему, это произошло по ошибке.

Позже 25-летний футболист из Камеруна удалил ролик и попросил прощения у поклонников. По его словам, празднуя свой переход в московское «Динамо», произошедший накануне, он много выпил. А когда захотел просмотреть сообщения, нажал не на ту кнопку.

«Динамо» подписал контракт с игроком на 4 года. В московский клуб Н’Жье перешел из французского «Марселя». Он будет выступать под девятым номером.