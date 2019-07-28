На крестный ход ПЦУ пришли не более двух тысяч верующих

Православная церковь Украины (ПЦУ) сегодня, 28 июля, провела свой первый крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Все желающие могли пройти от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру.

В Киеве были усилены меры безопасности, так как ПЦУ заявляла участие в мероприятии не менее 20 тысяч верующих. Но перед началом крестного хода на Софийской площади собралось не больше двух тысяч человек.

По случаю крестного хода Константинопольский патриарх Варфоломей благословил передачу ПЦУ мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы, которые сегодня пронесли по улицах Киева.

На крестный ход также прибыл бывший президент Украины Петр Порошенко, который активно участвовал в формировании ПЦУ и расколе украинского православия. Правда, он опоздал на два часа, пишет ТАСС.

Отметим, что вчера крестный ход по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси провела Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В мероприятии участвовало около 300 тысяч человек, которым впервые за несколько лет никто не препятствовал. Все началось на Владимирской горке, где прошел торжественный молебен за мир, который провел предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После сотни тысяч православных направились к Киево-Печерской Лавре.