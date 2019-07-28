Путин пообщался с пострадавшими от паводка иркутскими семьями после парада ВМФ

Владимир Путин поговорил с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. В качестве гостей Главного военно-морского парада они посетили Санкт-Петербург.

После окончания торжественного мероприятия президент подошел к трибуне, на которой разместили иркутские семьи, и побеседовал с детьми и их родителями.

«Понравилось? Не устали?» - поинтересовался он.

После чего гости Северной столицы поделились впечатлениями от увиденного.

«Заеду к вам», - пообещал напоследок Путин.

Накануне президент провел совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. Он раскритиковал власти региона за проблемы с восстановлением инфраструктуры, поставками гуманитарной помощи и выплатой компенсаций.