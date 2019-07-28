Путин пообщался с пострадавшими от паводка иркутскими семьями после парада ВМФ
Президент подошел к трибуне и поговорил с детьми и их родителями.
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Владимир Путин поговорил с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. В качестве гостей Главного военно-морского парада они посетили Санкт-Петербург.
После окончания торжественного мероприятия президент подошел к трибуне, на которой разместили иркутские семьи, и побеседовал с детьми и их родителями.
«Понравилось? Не устали?» - поинтересовался он.
После чего гости Северной столицы поделились впечатлениями от увиденного.
«Заеду к вам», - пообещал напоследок Путин.
Накануне президент провел совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. Он раскритиковал власти региона за проблемы с восстановлением инфраструктуры, поставками гуманитарной помощи и выплатой компенсаций.