Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.

Вован представился гражданским журналистом и попытался узнать у генерала, почему он совершал незаконные действия. Глуховеря отмахнулся от него, намекая на «козни российской пропаганды».

Затем Лексус от имени Владимира Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе, почему в СМИ публикуют скандальное видео. В ответ на это Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается.

«Зеленский» пригрозил Глуховеря увольнением, тогда глава полиции Днепропетровской области пообещал выполнить все его указания. Когда Лексус напомнил о том, что не стоит общаться так со своими патрульными, генерал выразил почти искреннее удивление.

«А что, плохо общался? Или что?» - спросил Глуховеря на записи, попавшей в распоряжение «Страна.ua».

Ранее президент Украины призвал уволить главу управления МВД Днепропетровской области после публикации в сети видео с задержанием патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение ПДД. Как он написал в Facebook, несмотря на попытку замолчать историю о его задержании, видео «с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ».

По его словам, цинизм «старой элиты», убежденной в своей безнаказанности необходимо прекратить. Зеленский призвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.