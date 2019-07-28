Союз журналистов РФ принес соболезнования семье скончавшегося журналиста Кара-Мурзы

Союз журналистов России (СЖР) принес соболезнования семье журналиста Владимира Кара-Мурзы-старшего, который умер сегодня, 28 июля. Об этом заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

«Я не был знаком с ним близко, несколько раз пересекались. Единственное, что могу сказать, что человек был яркий, талантливый. От имени Союза журналистов могу выразить соболезнования семье и близким», - цитирует Соловьева РИА Новости.

Об уходе из жизни Владимира Кара-Мурзы 28 июля написал его сын. Он не назвал причину смерти, но добавил, что о месте и времени прощания семья одного из основателей телеканала НТВ сообщит дополнительно.