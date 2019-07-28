Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову

Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше высокое актерское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу», - сказано в документе.

Президент России отметил, что актрисе удалось создать целую галерею ярких образов, которые полюбились зрителям. Путина добавил, что Макарова вдохновила многих молодых людей идти в искусство и делать вклад в развитие отечественной культуры.

«Желаю вам здоровья, благополучия и бодрости духа», - говорится в телеграмме.

Инна Макарова родилась в 1926 году. Она имеет звание народной артистки, а также является лауреатом Сталинской премии I степени. Зрителям актриса запомнилась благодаря ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Дело Румянцева», «Неисправимый лгун», «Девчата» и другие.