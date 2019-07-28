Друг семьи погибшей на Аляске актрисы: «Решение о месте похорон будет принимать мать»

О месте похорон белорусской актрисы Ники Никоновой, которая трагически погибла 25 июля на Аляске, до сих пор нет конкретной информации - это решит ее мать, которая вскоре прибудет в США. Об этом «Звезде» заявил друг мужа девушки Арсений.

«Я этого не могу сказать (где будут проходить похороны), потому что это решает мать. И она, как я понял, еще не решила. Петр с ней связывался, но она ему ничего конкретного не сказала», - сказал Арсений.

Ранее режиссер фильма «Брестская крепость», в котором снялась Никонова, Александр Котт рассказал, что сейчас ведется сбор средств на билет до Аляски и обратно для матери актрисы. Он также не обладает точной информацией о месте похорон.

Никонова погибла во время свадебного путешествия. Она утонула в реке, когда они с мужем Петром Маркеловым путешествовали по маршруту экстремала Кристофера Маккэндлесса. Супруг Никоновой пытался спасти жену, но из-за сильного течения не успел - она провела под водой около пяти минут.

Сейчас на Аляске ведут расследование гибели девушки.