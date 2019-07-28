Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ выяснили причину крушений Boeing 737 Max

Александра Арсентьева
12:30 28.07.2019
FAA никогда не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования (MCAS).
СМИ выяснили причину крушений Boeing 737 Max
© Фото: Ting Shen, Xinhua, Globallookpress

Федеральное управление гражданской авиации США не имело полных данных о системе на лайнерах Boeing 737 Max, сбой в которой мог стать причиной крушения двух самолетов, а когда о ней узнало, не стало сразу же приостанавливать полеты лайнеров данного типа. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на сотрудников FAA и Boeing.

Издание отмечает, что FAA никогда не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования (MCAS). Также FAA почти не собирало сведений о системе. Источники газеты рассказали, что регулятор передавал компаниям-производителям ответственность за рутинные проверки, чтобы сотрудники управления могли сконцентрироваться на более важных задачах.

По информации издания, компания Boeing самостоятельно проверяла на самолетах систему MCAS. За разработкой системы сначала поручили следить двум неопытным сотрудникам FAA, но потом регулятор передал ответственность за одобрение системы Boeing. Регулятор не потребовал от компании предоставления данных даже о тех доработках MCAS, которые могли быть потенциально опасными.

После крушения в конце прошлого года самолета индонезийской авиакомпании Lion Air инженеры FAA «поразились тем, что у них не было полного анализа системы MCAS», сообщает издание. В их оценке безопасности не говорилось, что система может способствовать опусканию носа самолета и мешать установлению контроля над самолетом.

Несмотря на это, регулятором не было принято решение о приостановке полетов данного типа самолетов, вместо этого было опубликовано уведомление для летчиков об имеющихся правилах поведения в экстренных ситуациях. Как заявили источники, в этом уведомлении MCAS не упоминалась.

В издании отмечается, что ситуация сложилась из-за усилий лоббистов, которые представляют интересы авиационных производителей, в результате которых FAA передала компании Boeing больше самостоятельности.

Полеты Boeing 737 Мax приостановлены в Соединенных Штатах и других государствах  после крушения таких авиалайнеров. В марте трагедия произошла с  Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. А в ноябре 2018 года такая же участь постигла воздушное судно индонезийской компании Lion Air.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата28.07.2019, 05:00
Военные восстанавливают подъездные дороги к улицам в Тулуне
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:47 Армия
В честь Дня ВМФ в пункте базирования Тартус состоялся парад кораблей
11:42 В стране и мире
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
11:41 В стране и мире
Видео
Режиссер «Брестской крепости» рассказал о подготовке к похоронам утонувшей на Аляске актрисы
10:33 Армия
Видео
Самые тихие и неуловимые: подлодки «Варшавянка» приняли участие в параде ко Дню ВМФ в Севастополе
10:15 В стране и мире
Видео
Полный хаос: огромная волна застала врасплох туристов популярного курорта
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Российский гонщик трагически погиб во время соревнований
«Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»: муж утонувшей актрисы Никоновой рассказал о гибели девушки
Видео
Геленджик затопило после сильного ливня: видео
Видео
«Челюсти» со счастливым концом: чудесное спасение мальчика от акулы попало на видео
Видео
«Азов»* выведут с позиций в Донбассе после отказа подчиняться ВСУ
Видео
«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.