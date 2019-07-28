СМИ выяснили причину крушений Boeing 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США не имело полных данных о системе на лайнерах Boeing 737 Max, сбой в которой мог стать причиной крушения двух самолетов, а когда о ней узнало, не стало сразу же приостанавливать полеты лайнеров данного типа. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на сотрудников FAA и Boeing.

Издание отмечает, что FAA никогда не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования (MCAS). Также FAA почти не собирало сведений о системе. Источники газеты рассказали, что регулятор передавал компаниям-производителям ответственность за рутинные проверки, чтобы сотрудники управления могли сконцентрироваться на более важных задачах.

По информации издания, компания Boeing самостоятельно проверяла на самолетах систему MCAS. За разработкой системы сначала поручили следить двум неопытным сотрудникам FAA, но потом регулятор передал ответственность за одобрение системы Boeing. Регулятор не потребовал от компании предоставления данных даже о тех доработках MCAS, которые могли быть потенциально опасными.

После крушения в конце прошлого года самолета индонезийской авиакомпании Lion Air инженеры FAA «поразились тем, что у них не было полного анализа системы MCAS», сообщает издание. В их оценке безопасности не говорилось, что система может способствовать опусканию носа самолета и мешать установлению контроля над самолетом.

Несмотря на это, регулятором не было принято решение о приостановке полетов данного типа самолетов, вместо этого было опубликовано уведомление для летчиков об имеющихся правилах поведения в экстренных ситуациях. Как заявили источники, в этом уведомлении MCAS не упоминалась.

В издании отмечается, что ситуация сложилась из-за усилий лоббистов, которые представляют интересы авиационных производителей, в результате которых FAA передала компании Boeing больше самостоятельности.

Полеты Boeing 737 Мax приостановлены в Соединенных Штатах и других государствах после крушения таких авиалайнеров. В марте трагедия произошла с Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. А в ноябре 2018 года такая же участь постигла воздушное судно индонезийской компании Lion Air.