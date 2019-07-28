Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Об этом сообщил в Twitter его сын.
© Фото: Alexei Moschenkov, Russian Look, Globallookpress
Ушел из жизни тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза. Об этом в Twitter сообщил его сын.
|
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Об этом сообщил в Twitter его сын.
© Фото: Alexei Moschenkov, Russian Look, Globallookpress
Ушел из жизни тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза. Об этом в Twitter сообщил его сын.
В ДPУГИХ CMИ
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