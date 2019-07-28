Камнепад парализовал работу железной дороги в Иркутской области

В Приангарье в воскресенье были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск - Иркутск. Как заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги это случилось из-за того, что на участке Слюдянка - Иркутск произошел сход камней.

«Время задержки составляет от часа до пяти часов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с задержкой следуют поезда дальнего следования № 8 Новосибирск - Владивосток, № 6 Москва - Улан-Удэ, № 70 Москва - Чита, № 208 Новокузнецк - Владивосток. Для пассажиров поезда № 70 было организовано питание.