Режиссер «Брестской крепости» рассказал о подготовке к похоронам утонувшей на Аляске актрисы

Решение о месте похорон 24-летней актрисы Ники Никоновой, которая трагически погибла на Аляске, невозможно принять без присутствия в США ее мамы. Об этом «Звезде» сообщил режиссер фильма «Брестская крепость» Александр Котт.

«Очень много людей откликнулось, и мы собираем деньги на билет туда-обратно на Аляску - это довольно дорогое мероприятие. Поэтому помогаем по мере возможностей», - рассказал Котт.

Также режиссер заявил, что точно не знает, перевезут ли тело Никоновой в Минск, где она родилась, или ее похоронят в США.

«Туда летит мама. Я не знаю решение семьи - перевозить или там хоронить, но без присутствия мамы там ничего сделать невозможно. Поэтому она из Минска через Москву с кучей пересадок будет лететь на Аляску», - отметил Котт.

Ника Никонова погибла во время своего медового месяца. Вместе с супругом Петром Маркеловым они отправились по маршруту известного экстремала Кристофера Маккэндлесса, который умер в заброшенном автобусе от истощения на Аляске.

Супружеская пара переходила реку. Маркелов прошел первым, а вот Никонова попросила о помощи, не пройдя и половины. Молодой человек пытался спасти свою жену, но не успел - из-за течения девушка находилась под водой около пяти минут и захлебнулась.

Сейчас на Аляске ведется расследование случившегося.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет она снялась в фильме «Брестская крепость», а несколько лет назад переехала жить в США.