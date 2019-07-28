День крещения Руси: в Кремле проходит праздничная литургия
Праздник отмечают православные верующие. Крещение Руси состоялось 1031 год назад.
© Фото: Сергей Власов, Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Православные верующие 28 июля омечают День крещения Руси, которое проходило 1031 год назад. В Успенском соборе Московского Кремля
проходит праздничная литургия, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Отмечается, что по завершении литургии он совершит крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. Кроме того, проведут молебен святому.
Накануне праздник отметили на Украине. По данным канонической УПЦ, в шествии приняли участие более 300 тысяч верующих.
Крещение Руси проходило в 988 году. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе, а вернувшись в Киев, обратил в православие жителей города.