День крещения Руси: в Кремле проходит праздничная литургия

Православные верующие 28 июля омечают День крещения Руси, которое проходило 1031 год назад. В Успенском соборе Московского Кремля

проходит праздничная литургия, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отмечается, что по завершении литургии он совершит крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. Кроме того, проведут молебен святому.

Накануне праздник отметили на Украине. По данным канонической УПЦ, в шествии приняли участие более 300 тысяч верующих.

Крещение Руси проходило в 988 году. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе, а вернувшись в Киев, обратил в православие жителей города.