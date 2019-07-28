Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус наехал на двоих пассажиров - мужчину и женщину - после ДТП их госпитализировали.

ЧП произошло на перекрестке улиц Крауля и Токарей утром 28 июля. В настоящий момент выясняют возраст пострадавших, а также травмы, которые они получили, - пишет РИА Новости.

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По информации E1.RU, пешеходы получили травмы средней степени тяжести, их доставили в больницу.

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На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все подробности произошедшего еще предстоит выяснить.