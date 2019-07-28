В Тулунском районе из возможных зон затопления эвакуированы люди

В связи с прогнозом повышения уровня воды в реке Ия в Тулунском районе в превентивных целях была проведена эвакуация людей, которые проживают в возможных зонах подтопления. Об этом сообщает МЧС России.

«Из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, 4 человека находятся в МКУК КДЦ села Бадар); из населенных пунктов Одон и Харантей (61 человек находятся в МОУ "Владимировская СОШ")», - говорится в сообщении ведомства.

В пяти пунктах временного размещения на сегодня находятся 372 человека, в том числе 89 детей.

Двадцать седьмого июля в городах Тулуне и Нижнеудинске за сутки выпала почти месячная норма осадков, что привело к подтоплению домов.

В связи с дождями и высоким уровнем грунтовых вод в Нижнеудинске в низменной местности оказались подтоплены подвалы 92 жилых домов, в том числе 3 многоквартирных, в которых в общей сложности проживают 562 человека. Все жильцы остаются в своих домах, они не нуждаются в переселении в пункты временного размещения.

Наводнение, в результате которого оказались под водой более 10 тысяч домов, началось в июне в Приангарье. Всего оно затронуло 108 населенных пунктов. По данным властей региона, жертвами разгула стихии стали 25 человек, а число пострадавших превысило 38 тысяч человек.