Уникальный десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»: видео

В параде ко Дню ВМФ в строю Балтфлота сегодня участвовал десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Его задача - переброска морской пехоты. Он способен передвигаться по болотам и даже по суше, ну а по воде - буквально летит.

Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев побывал в эпицентре событий и узнал все об уникальном корабле и его экипаже.

В парадном строю боевых кораблей «Евгений Кочешков» - замыкающий. Он не просто самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке, но и самый необычный, одно появление которого в морском канале как минимум заслуживает особого внимания.

Максимальная скорость корабля - более 50 узлов (это примерно 100 километров в час). Главное оружие «Евгения Кочешкова» - скорость и грузоподъемность. Пятьдесят тысяч лошадиных сил легко и быстро перебросят на большие расстояния десантно-штурмовой батальон с вооружением и техникой.

В трюме корабля помещаются десять БТР или три танка, а в кубриках - две сотни морских пехотинцев. Общая вместительность - больше ста тонн грузов или военной техники, доставить которую десантный корабль на воздушной подушке может прямо на берег.

Для поддержки десанта у корабля имеются скорострельная артиллерия и реактивная система залпового огня. «Евгений Кочешков» способен самостоятельно подавить оборону противника на берегу, чтобы расчистить путь морскому десанту.