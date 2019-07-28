В Тулуне экстренно засыпали отверстие в дамбе из-за угрозы нового наводнения

Отверстие в дамбе в Тулуне, которое делали для вывода воды во время паводка, срочно засыпали из-за продолжительных дождей и очередного повышения уровня воды в реке Ие.

«В дамбе в Тулуне были проделаны шесть отверстий, чтобы вода стекала из той территории, куда она перехлестнулась через дамбу. И мы до позавчерашнего дня пять из них засыпали, восстановили дамбу в том уровне, в каком она была. Одно отверстие оставляли, через него организовывали сток», - заявил глава Иркутской области Сергей Левченко.

Но вскоре от Гидрометцентра было получено предупреждение о том, что в Ие снова поднимается вода - правда, не на 14 метров, как было в прошлый раз, а на два. По этой причине Левченко поручил министерству природных ресурсов срочно засыпать последнее отверстие в дамбе, пишет ТАСС.

По данным администрации Тулуна, уровень воды в реке на 07.00 по московскому времени (12.00 по местному) составил 647 сантиметров при критическом показателе 700 сантиметров.

При этом в Тулуне совсем недавно военные завершили разбор разрушенных домов, начали проводить дезинфекцию и взяли на пробу грунт.

Природная катастрофа в Иркутской области произошла в конце июня. Всего были подтоплены 108 населенных пунктов, погибли 25 человек.