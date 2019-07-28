Медведев принимает участие в мероприятиях в честь Дня ВМФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Севастополь.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота.
В Севастополе торжества начались с благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила.
Для гостей праздника приготовили театрализованное представление об истории создания и боевом пути Черноморского флота, пишет РИА Новости.
Отметим, что в прошлом году в День ВМФ Дмитрий Медведев также посетил Севастополь.