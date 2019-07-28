Комплекс «Стрела - П» прибыл в Тулун для обследования зданий

В населенных пунктах, которые пострадали от паводка в Иркутской области, идет работа комиссий по оценке нанесенного стихией ущерба. Для обследования зданий в город Тулун из Красноярска прибыл мобильно-диагностический комплекс «Стрела-П». Об этом сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.

С его помощью проверят на безопасность три пятиэтажных дома по улице Рабочий Городок, 11, 13 и 15. Во время наводнения эти здания были подтоплены по второй этаж, и теперь им требуется детальное обследование.

Аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс, который находится на вооружении у спасателей, предназначен для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций. При помощи него специалисты оценят физический износ и остаточный ресурс жилых зданий. На основании полученных показаний специалисты примут решения по ремонту или расселению жильцов.

В Тулуне, который «приходит в себя» после паводков, военные закончили разбор разрушенных домов, начали дезинфекцию и взяли пробу грунта.

Наводнение, в результате которого под водой оказались свыше 10 тысяч домов, началось в июне в Приангарье. Всего оно затронуло 108 населенных пунктов. Как сообщили власти региона, жертвами разгула стихии стали 25 человек, а количество пострадавших превысило 38 тысяч человек.

Двадцать седьмого июля в Тулуне и Нижнеудинске за сутки выпала почти месячная норма осадков, что привело к подтоплению домов.