Полный хаос: огромная волна застала врасплох туристов популярного курорта

Огромная волна чуть не смыла десятки людей, отдыхающих на одном из пляжей Рио-де-Жанейро в Бразилии.

Некоторые туристы в панике схватили своих детей и поспешили удалиться, когда волна достигла приблизительно середины пляжа. С собой она унесла шезлонги, личные вещи, пластиковые стулья.

На видео, снятом на оживленном пляже, слышны крики людей, когда вода застигает их врасплох.

Всего через несколько секунд волна отступила, оставив после себя страшный беспорядок. Как видно на кадрах, мокрый песок усеян полотенцами, сумками и пластиковыми стульями.