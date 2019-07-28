Бесшумно и молниеносно в самое пекло: как действует морская пехота

За маневрами в Новороссийске наблюдала корреспондент «Звезды» Ксения Николаева.

Изначально на захваченное «террористами» судно высадилась штурмовая группа. Бойцы под прикрытием быстроходных лодок тут же начали спецоперацию.

Задачей военнослужащих было окружить и обезвредить условных террористов. И эта задача была успешно выполнена, после чего корабль смог двигаться дальше.

Далее десантно-штурмовая группа высадилась с катеров и атаковала плацдарм противника на берегу.