Бесшумно и молниеносно в самое пекло: как действует морская пехота
В Новороссийске - одной из военно-морских баз Черноморского флота в рамках проведения празднований парада ко Дню ВМФ штурмовые группы морской пехоты пленили условных пиратов.
© Видео: ТРК "Звезда"
За маневрами в Новороссийске наблюдала корреспондент «Звезды» Ксения Николаева.
Изначально на захваченное «террористами» судно высадилась штурмовая группа. Бойцы под прикрытием быстроходных лодок тут же начали спецоперацию.
Задачей военнослужащих было окружить и обезвредить условных террористов. И эта задача была успешно выполнена, после чего корабль смог двигаться дальше.
Далее десантно-штурмовая группа высадилась с катеров и атаковала плацдарм противника на берегу.