Летевший из Анапы в Петербург самолет совершил аварийную посадку в Москве

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Анапы в Петербург, не долетел до Пулково и аварийно приземлился во Внуково.

Как подтвердили информацию в пресс-службе московского аэропорта, авиалайнер Airbus A319-111 выполнял рейс SU6204 и приземлился в Москве в 21.47 мск.

«Вылет рейса планируется на 23.59. Самолет пока не взлетел, причины неизвестны», - уточнили в аэропорту.

По данным пресс-службы авиакомпании, капитан воздушного судна решил совершить вынужденную посадку в столице в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. После посадки он был передан медицинским службам.