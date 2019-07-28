Летевший из Анапы в Петербург самолет совершил аварийную посадку в Москве
На борту самолета авиакомпании «Россия», направляющегося из Анапы в Петербург, пассажиру стало плохо.
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Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Анапы в Петербург, не долетел до Пулково и аварийно приземлился во Внуково.
Как подтвердили информацию в пресс-службе московского аэропорта, авиалайнер Airbus A319-111 выполнял рейс SU6204 и приземлился в Москве в 21.47 мск.
«Вылет рейса планируется на 23.59. Самолет пока не взлетел, причины неизвестны», - уточнили в аэропорту.
По данным пресс-службы авиакомпании, капитан воздушного судна решил совершить вынужденную посадку в столице в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. После посадки он был передан медицинским службам.