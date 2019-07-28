Ученые объяснили причину жары в Европе и холода в России

Рекордная жара в Европе и сильное похолодание в России, происходящие вследствие переноса воздушных масс с севера на юг, являются частью меридианальных процессов. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, высокая температура пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки. А вот погодные аномалии в России наступили из-за ультраполярного вторжения с Северного полюса.

Метеоролог заметила, что «по закону вращения Земли» должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс. До этого мы жили именно в такую эпоху, и погода была более устойчивой. Сейчас же происходит смена климатических эпох. Сколько времени длится та или иная климатическая эпоха - неизвестно, так как история метеонаблюдения составляет всего 170 лет. А вот планета - гораздо старше.

«Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох - это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор - деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными. Поэтому как долго продлится эпоха меридианальных процессов, сказать пока невозможно», - цитирует Позднякову сайт «Комсомольской правды».

Что касается Европы, то там, по словам метеоролога, точно такая же аномальная жара стояла еще в XVI веке, это отражено в летописях. В Москве же, согласно прогнозу, уже в ближайший понедельник дневная температура воздуха резко опустится всего до +11 градусов. А в некоторые регионы России придут дожди и даже мокрый снег.