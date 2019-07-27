Украинцы потребовали от Зеленского возобновления авиасообщения с Россией

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с требованием вернуть авиасообщение с Россией.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», - написала автор петиции Виктория Темченко.

Обращение было зарегистрировано 25 июля - за это время оно набрало более 70 голосов. Для того, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, 25 тысяч человек должны поддержать ее в ближайшие три месяца.

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Киев также запретил российским авиалиниям использовать его воздушное пространство для транзитных перевозок. Руководство страны объяснило это желанием обеспечить национальную безопасность в ответ на «агрессивные действия» Москвы.