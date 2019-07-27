В Тулуне завершили разбор разрушенных домов

В Тулуне, который сейчас «приходит в себя после наводнения в Иркутской области, военнослужащие завершили разбор разрушенных стихией домов.

Последние несколько строений были аккуратно демонтированы. Мусор и древесину отвезли на полигон твердых отходов. Всего пришлось разобрать больше 70 домов - все они были признаны непригодными для проживания, каждый шестой принесло мощными потоками воды.

Сейчас на территориях, очищенных от руин, проводится дезинфекция и берутся пробы грунта. Суммарно с начала ликвидации последствий паводка военные очистили около 90 гектаров земли.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. В 107 населенных пунктах оказались подтопленными 10,8 тысяч жилых домов. Из-за масштабной природной катастрофы сильно пострадала инфраструктура региона, восстановительные работы ведутся и сегодня.