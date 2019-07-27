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В пригороде Дамаска запущен крупнейший завод по производству бытовой техники

Вадим Иванов
09:50 27.07.2019
На предприятии работают около 250 человек, в основном - бывшие беженцы.
© Видео: ТРК "Звезда"

В провинции Дамаск в Сирии восстановили и запустили крупнейший завод по производству бытовой техники - Kasem. Он находится в промышленной зоне столицы страны.

Завод, на котором сейчас трудятся примерно 250 человек, производит востребованные на местном рынке вентиляторы, стиральные машины и мясорубки и другую продукцию.

Разрушенное и разграбленное во время войны предприятие удалось восстановить относительно быстро - менее чем за 1,5 года.

«Все материалы, которые мы используем, сделаны здесь в Сирии. Технологии производства заимствованы в Азии. Ориентировались на опыт коллег из Таиланда и Китая. Благодаря этому держим цены на приемлемом уровне, при этом качество нашей продукции ничем не уступает зарубежным аналогам», - рассказал журналистам начальник отдела качества завода Ямин Дессуки.

Местные власти отмечают, что завод Kasem - еще и важный социальный проект. Многие из тех кто трудится на предприятии, бывшие беженцы, которые сейчас возвращаются к мирной жизни.

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