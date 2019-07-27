Вода в Амуре около Благовещенска поднялась на полтора метра за сутки

Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска за сутки поднялся на полтора метра, а до выхода на пойму осталось около метра. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«В районе Благовещенска Зея поднялась за сутки на 113 см, Амур - на полтора метра, "запас" до отметок выхода воды на пойму на Зее - полметра, на Амуре - около метра. 28 июля прогнозируются сильные дожди на западе и юге области», - говорится в заявлении.

С 25 июля в Амурской области объявлен режим ЧС из-за сильных паводков, которые привели к подтоплению ряда районов региона. На данный момент почти тысяча человек эвакуированы из Приамурья, они находятся либо в пунктах временного размещения, либо у родственников.

В ликвидации последствий паводков участвует около 700 человек, 155 единиц техники и 23 плавательных средства.