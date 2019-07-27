Леса в Сибири горят на площади в 2,5 миллиона гектаров

Площадь природных пожаров в Сибири увеличилась уже до 2,5 миллиона гектаров. Осложняет ситуацию тот факт, что в регионах, где горят леса, давно не было дождей, а температура держится свыше 30 градусов тепла при сильном ветре.

Из-за ветра дым разносится на тысячи километров. Удушливая пелена накрыла не только Новосибирск и Красноярск, но дошла до Поволжья и направилась к Москве.

По прогнозам синоптиков, дым от пожаров в Сибири скоро может дотянуть и далеко на восток - до Камчатки.

Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Красноярском крае. Там большинство очагов расположены в удаленных, труднодоступных местах. Использовать технику сложно и тушить огонь часто приходится вручную.

К борьбе с пожарами привлечены уже больше двух тысяч человек. Им на помощь направлены больше десятка воздушных судов.