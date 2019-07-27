Появились подробности обрушения балкона в клубе у деревни спортсменов в Южной Корее
Два человека погибли, несколько посетителей заведения, включая спортсменов, пострадали.
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Обрушение балкона в ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу около деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта произошло во время празднования победы американской командой по водному полу. Об этом заявил директор команды Кристофер Рэмзи.
«Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте», - добавил он.
Директор команды заверил: спортсмены, выступавшие от США, не пострадали.
В результате трагедии двое человек погибли, более десяти получили травмы. Как известно, российские спортсмены в ту ночь в клубе не находились.