Появились подробности обрушения балкона в клубе у деревни спортсменов в Южной Корее

Обрушение балкона в ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу около деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта произошло во время празднования победы американской командой по водному полу. Об этом заявил директор команды Кристофер Рэмзи.

«Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте», - добавил он.

Директор команды заверил: спортсмены, выступавшие от США, не пострадали.

В результате трагедии двое человек погибли, более десяти получили травмы. Как известно, российские спортсмены в ту ночь в клубе не находились.