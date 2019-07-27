Новое смертельное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушительных последствий

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Филиппин. Об этом заявила Геологическая служба США.

На кадрах видно, что из-за подземных толчков были разрушены многие здания, под завалами оказались люди. Судя по видео, в этот раз снова не обошлось без жертв.

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 04.24 по московскому времени в 21 километре к востоку от острова Итбайят. Очаг ЧП находился на глубине десять километров.

Это не первое подобное природное разрушительное явление за последнее время на Филиппинах. Ранее после двух серий подземных толчков пять человек погибли, еще несколько получили травмы.