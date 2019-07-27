Не звОнит, а звонИт: названы самые популярные речевые ошибки россиян
Профессор и заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список слов и выражений, в которых россияне чаще всего делают ошибки.
Лидером антирейтинга стал глагол «звонить», а именно, постановка ударения в слове в форме третьего лица единственного числа. Блинова напоминает: правильно говорить – звонИт, а не звОнит.
Кроме того, нередко люди коверкают притяжательные местоимения - «их», «его», «ее», употребляя слова в формах «ихние» и «евонные».
Вещи можно положить, но «ложить» их нельзя, напоминает Блинова. Также как и не стоит подписывать договорА, когда следует оставлять подпись под договОрами.
Еще одна речевая, а также грамматическая ошибка – изменение слова заплатить, производного от «плата». Нередко в общественном транспорте можно услышать выражение «плОтить за проезд», что является уральским просторечием.
Распространенная ошибка - путаница в понятиях «надевать и одевать». Надеть можно на себя, а одеть - кого-то, поясняет специалист.
Не стоит забывать, что верно говорить тОрты, а не тортЫ. А к сладкому следует заказывать эспрессо, а никак не экспрессо.
«Более лучше» - избыточное выражение, получившее распространение в Сети. Конечно, слово «более» тут лишнее.
А замыкает список популярных ошибок, опубликованных в «Российской газете», неверное склонение числительных. Не в «двухтысячно первом году», а в «две тысячи первом году», исправляет неправильный вариант Блинова.