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Не звОнит, а звонИт: названы самые популярные речевые ошибки россиян

Дарья Михалина
08:32 27.07.2019
Названы десять самых неприятных ошибок, которые чаще всего можно услышать в речи.
Не звОнит, а звонИт: названы самые популярные речевые ошибки россиян
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER.com, Globallookpress

Профессор и заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список слов и выражений, в которых россияне чаще всего делают ошибки.

Лидером антирейтинга стал глагол «звонить», а именно, постановка ударения в слове в форме третьего лица единственного числа. Блинова напоминает: правильно говорить – звонИт, а не звОнит.

Кроме того, нередко люди коверкают притяжательные местоимения - «их», «его», «ее», употребляя слова в формах «ихние» и «евонные».

Вещи можно положить, но «ложить» их нельзя, напоминает Блинова. Также как и не стоит подписывать договорА, когда следует оставлять подпись под договОрами.

Еще одна речевая, а также грамматическая ошибка – изменение слова заплатить, производного от «плата». Нередко в общественном транспорте можно услышать выражение «плОтить за проезд», что является уральским просторечием.

Распространенная ошибка - путаница в понятиях «надевать и одевать». Надеть можно на себя, а одеть - кого-то, поясняет специалист.

Не стоит забывать, что верно говорить тОрты, а не тортЫ. А к сладкому следует заказывать эспрессо, а никак не экспрессо.

«Более лучше» - избыточное выражение, получившее распространение в Сети. Конечно, слово «более» тут лишнее.

А замыкает список популярных ошибок, опубликованных в «Российской газете», неверное склонение числительных. Не в «двухтысячно первом году», а в «две тысячи первом году», исправляет неправильный вариант Блинова.

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