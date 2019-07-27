Ученые объяснили связь обхвата талии и ранней смертности у женщин

Ученые из американского университета Айовы пришли к выводу, что у женщин с широкой талией вероятность преждевременной смерти гораздо выше, чем у других.

Исследователи в течение 20 лет наблюдали за состоянием здоровья 157 тысяч женщин, фиксируя обхват талии и индекс массы тела. Второй показатель рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах делится на квадрат роста человека в метрах.

Нормой является результат от 18,5 до 24,9. Показатель от 25 до 39,9 говорит об избыточной массе тела, больше 30 - об ожирении.

При этом у женщин с индексом массы тела менее 25, но с обхватом талии более 88,9 сантиметров вероятность преждевременной смерти из-за рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 31% выше, чем у женщин с обычными параметрами, пишет The Daily Telegraph.