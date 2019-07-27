Капитан сборной РФ по водному поло принесла соболезнования жертвам обрушения балкона в клубе на ЧМ

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева принесла соболезнования пострадавшим в ЧП с обрушением балкона в ночном клубе в Южной Корее, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Девушка добавила, что российские спортсмены не ходили этой ночью в клуб.

«Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших. Мы шокированы этой новостью», - цитирует спортсменку РИА Новости.

Международная федерация плавания (FINA) ранее сообщила о трагедии, которая произошла утром 27 июля в ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу около деревни спортсменов. Из-за обрушения внутреннего балкона двое человек погибли, более десяти получили травмы.