На Украине назвали главного претендента на пост премьер-министра
Сменить действующего премьера Владимира Гройсмана может замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук.
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Украинское СМИ назвало заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука главным претендентом на пост премьер-министра страны.
После победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду кандидатура Гончарука стала рассматриваться «очень серьезно». Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает радио «Новое время».
Напомним, по результатам голосования партия президента Украины набрала 43,16% голосов. Окончательные итоги выборов ЦИК обнародует до 5 августа.
С 2016 года пост премьер-министра Украины занимает Владимир Гройсман.