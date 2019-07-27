Около тысячи человек эвакуированы из-за паводка в Приамурье

Примерно 980 человек эвакуированы в Приамурье, где сейчас из-за паводка объявлен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Мощный паводок образовался в результате долгих обильных осадков в Приамурье, из-за чего многие районы региона были подтоплены.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 444 человека, из которых 177 - дети. К родственникам отправились 536 жителей региона, их них 156 несовершеннолетних.

«За минувшие сутки для эвакуации жителей привлекалось два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и один вертолет Амурской авиабазы. Для оказания помощи пострадавшему населению вертолетами МЧС России доставлена гуманитарная помощь в населенные пункты Новокиевский Увал и Норск», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В ликвидации последствий природного катаклизма участвует более 700 человек, 155 единиц техники и 23 плавательных средства.