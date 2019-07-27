Подавляющая часть населения жителей Восточной Германии – 72% - не согласна с политикой Запада с отношении России.

Немцы, родившиеся на территории бывшей ГДР, все чаще выступают за сближение с РФ, так как многие из них сами жили в условиях ограничительных мер.

«Поскольку они сами были под санкциями, восточные немцы знают, что давление извне скорее способствует единению внутри страны», - отмечает Der Tagesspiegel.

Как пишут журналисты издания, Восток и Запад думают по-разному. Однако политикам следует опираться на исторический опыт, который показывает, что именно компромисс и политика разрядки, а не конфронтации и силы поспособствовали разрешению конфликта между Востоком и Западом и воссоединению Германии в 1990 году.