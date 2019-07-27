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В МИД Китая рассказали об итогах встречи Лаврова с Ван И

Дарья Муромова
07:14 27.07.2019
Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что «китайско-российские отношения крепнут с каждым днем».
В МИД Китая рассказали об итогах встречи Лаврова с Ван И
© Фото: МИД России

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

«Китай готов плечом к плечу с российской стороной защищать законные права и интересы двух стран, поддерживать международную, а также содействовать миру и стабильности в регионе и во всем мире», - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что «китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, являясь залогом международной стабильности».

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