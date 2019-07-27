В МИД Китая рассказали об итогах встречи Лаврова с Ван И
Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что «китайско-российские отношения крепнут с каждым днем».
© Фото: МИД России
В Министерстве иностранных дел Китая рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.
«Китай готов плечом к плечу с российской стороной защищать законные права и интересы двух стран, поддерживать международную, а также содействовать миру и стабильности в регионе и во всем мире», - говорится в заявлении на сайте китайского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что «китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, являясь залогом международной стабильности».