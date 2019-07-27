«Море крови»: Анита Цой рассказала подробности своей госпитализации

Певица Анита Цой опубликовала видео-обращение, в котором рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней на фестивале «Жара» в Баку.

По словам артистки, она шла после красной ковровой дорожки фестиваля и «зацепилась большим пальцем на ноге за лестницу, вырвав с мясом ноготь». Цой отметила, что инцидент произошел на пустом месте.

«Единственное, меня печалит, что некоторые из вас думают, что это пиар. Пытались уличить моего директора в том, что он что-то снимал. Я объясню, почему он снимал на видео: мы тут же, поняв, что у меня травма, решили поехать в больницу и для врачей снять, что было до моего появления там – чтобы они мне составили правильный анамнез и помогли поскорее встать на ноги», - пояснила Цой в своем Instagram.

После этого певица показала кадры, на которых виден окровавленный палец. Цой сначала пытается снять с ноги обувь на высоком каблуке, затем уже врачи обрабатывают рану, подтверждая при этом, «что ногтя там совсем нет».

Цой поблагодарила врачей и организаторов фестиваля за оперативную помощь и выразила надежду на то, что сможет достойно выступить на концерте. Однако она добавила, что пока без посторонней помощи передвигаться не может.