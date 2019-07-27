США потребовали от россиянина Винника $100 млн

США потребовали от российского гражданина Александра Винника компенсации на сумму в сто миллионов долларов за вероятное нарушение американских законов.

Из этой суммы, как следует из официального иска, от лично Винника требуется выплатить 12 миллионов. Остальные 88 миллионов намерены списать со счетов онлайн-биржи BTC-e, представителем которой, по данной американской стороны, является обвиняемый. Напомним, BTC-e подозревают в нарушении закона о банковской тайне в США.

Биржа не запрашивала у пользователей основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, передает содержание иска РИА Новости. Кроме того, компания не была зарегистрирована в соответствии с законами США.

Винника задержали в Греции в прошлом году. Следствие обвиняет мужчину в отмывании как минимум четырех миллиардов долларов с помощью криптовалют.