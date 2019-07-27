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На участников ЧМ в Южной Корее рухнул балкон ночного клуба

Дарья Муромова
06:18 27.07.2019
В ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу рухнул внутренний балкон, на котором в том числе находились спортсмены.
На участников ЧМ в Южной Корее рухнул балкон ночного клуба
© Фото: Tao Xiyi Xinhua, Globallookpress

Международная федерация плавания (FINA) заявила о произошедшем ЧП рано утром 27 июля около деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Известно, что в ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу рухнул внутренний балкон, на котором в том числе находились спортсмены. По данным местного СМИ Yna, два гражданина Южной Кореи погибли, более десяти человек пострадали.

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева заявила, что российских спортсменов в эту ночь в клубе не было.

«Мы вчера никуда не пошли. Нас там не было. Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших», - цитирует РИА Новости Прокофьеву.

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