На участников ЧМ в Южной Корее рухнул балкон ночного клуба
В ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу рухнул внутренний балкон, на котором в том числе находились спортсмены.
© Фото: Tao Xiyi Xinhua, Globallookpress
Международная федерация плавания (FINA) заявила о произошедшем ЧП рано утром 27 июля около деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.
Известно, что в ночном клубе Coyote Ugly в Кванджу рухнул внутренний балкон, на котором в том числе находились спортсмены. По данным местного СМИ Yna, два гражданина Южной Кореи погибли, более десяти человек пострадали.
Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева заявила, что российских спортсменов в эту ночь в клубе не было.
«Мы вчера никуда не пошли. Нас там не было. Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших», - цитирует РИА Новости Прокофьеву.