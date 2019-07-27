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Скорая даже не приехала: автобус с туристами из РФ попал в ДТП в Тунисе

Валентина Пескова
05:52 27.07.2019
Автобус, в котором находились 50 пассажиров, перевернулся на скорости 80 километров в час в последние минуты отпуска отдыхавших.
Скорая даже не приехала: автобус с туристами из РФ попал в ДТП в Тунисе
© Фото: Алексей Демура, ВКонтакте

Туристы из России, отдыхавшие в Тунисе, попали в ДТП в последние минуты отпуска, когда ехали в автобусе в аэропорт, чтобы отправиться домой. Водитель транспортного средства с 50 пассажирами не вписался в поворот, после чего автобус перевернулся на скорости 80 км/ч.

© Алексей Демура, ВКонтакте

На месте людям не оказали никакой помощи, из автобуса пострадавшим пришлось выбираться через лобовое стекло. Туристы получили травмы и ушибы, после чего сами пешком пошли в аэропорт. По словам пассажирки Марины, которую цитирует канал «360», водитель автобуса сбежал с места аварии, как только разбили лобовое стекло. До этого мужчина не давал разбивать стекла машины.

© Алексей Демура, ВКонтакте

Добравшись до аэропорта, люди с травмами не получили помощи и там.

«Сотрудники Coral Travel не отвечали ни на какие вопросы о том, что нам делать, действует ли страховой полис, куда нам обратиться. Мы были предоставлены сами себе», - цитируют «Вести» пострадавшую Анну.

В Шереметьево представители турагентств также не встретили группу. Людей лишь по телефону отправили в страховую компанию. А в ней, в свою очередь, сказали, что за медпомощью нужно было обращаться в Тунисе, а теперь страховка не действует.

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