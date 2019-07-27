Сбор помощи для пострадавших от паводка организовали в Приамурье

В Благовещенске начали сбор вещей для пострадавших от паводка жителей Приамурья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов будет работать на базе Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» (ул. Рабочая, 95) с 27 июля по 1 августа. Отмечается, что все собранные вещи 2 августа передадут в пострадавшие районы.

В центре ждут взрослую и детскую одежду в хорошем состоянии, постельное белье, полотенца и спальные принадлежности, а также предметы личной гигиены. Для нового учебного года детям понадобятся ранцы, канцелярские принадлежности, тетради и дневники.

Пункты сбора открыли в администрации Февральска и города Сковородина. Глава Сковородинского района Алексей Прохоров обратился в социальных сетях к его жителям с просьбой о помощи пострадавшим.

Просят оказать помощь чистым постельным бельем и полотенцами также и жителей Селемджинского района в аккаунте Instagram его администрации.

В Амурской области ввели режим ЧС после того, как паводок, вызванный сильными дождями, привел к подтоплению ряда районов. Пик паводка придется на 27 июля, заявил глава региона Василий Орлов. Планируется эвакуировать около трех тысяч человек из 21 населенного пункта.