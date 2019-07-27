В Крыму оценили просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

В Крыму готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя сообщения о появившейся на сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции с просьбой вернуть поезда в Крым.

«Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений - это нормальное явление», - отметил он.

По словам вице-спикера, возобновление железнодорожного сообщения с полуостровом будет выгодно самой Украине, поскольку это позволит ее гражданам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.

Ранее жители Украины написали петицию в адрес президента Украины с просьбой наладить железнодорожное сообщение с Крымом до того, как начнут ездить поезда через Крымский мост. По словам автора петиции, в настоящее время поездки для украинцев на полуостров обходятся слишком дорого и занимают много времени.