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Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»

Василиса Морозова
04:33 27.07.2019
Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался, заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.
Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»
© Фото: Tarasov, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал не ассоциировать страну только с негативными вещами, например, коррупцией, даже несмотря на ее ужасный имидж.

«У Украины сейчас - ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг"», - сказал он в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Дипломат признал, что Украина намного привлекательнее, чем сформированный вокруг нее имидж. Мингарелли считает, что многие сферы и направления могут стать приоритетными для Киева - рынок энергетики, реформа правоохранительных органов, земельная реформа, а также продолжение децентрализации.

«Необходимо провести земельную реформу, потому что в этой области у Украины - фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест», - подчеркнул дипломат.

Когда Мингарелли встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, тот подчеркнул, что у него два приоритета на своем посту - достижение мира на Донбассе и борьба с коррупцией.

«Мы говорили о реформе системы правосудия, и он заверил, что это будет одной из ключевых задач его правительства», - добавил посол ЕС.

Как сказал дипломат, Евросоюз может предоставить Украине в ближайшее время «интеграцию украинской экономики в европейскую через полноценное внедрение Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли», что, по его словам, приведет к росту зарплат, созданию рабочих мест и улучшению условий жизни.

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