Немецкие СМИ назвали преимущество С-400 перед западными аналогами

Турция собирается приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400, так как они имеют преимущества перед западными аналогами. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Welle.

В материале сказано, что на сегодняшний день С-400 - это «самая мощная модель в ряде систем обороны, разработанных в Советском Союзе после Второй мировой войны, а затем модернизированных в России».

Издание также приводит мнение специалиста Университета Бирмингема Ричарда Коннолли, который считает, что «Россия всегда была лидером в ракетостроении». Эксперт отмечает, что С-400 может использоваться с различными типами ракет, при этом система имеет цену, которая значительно ниже, чем у западных аналогов.

«С-400 - это примерно половина цены американской системы Patriot», - приводит DW слова Коннолли.

Напомним, в понедельник, 1 июля, СМИ стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки поставок российских зенитных ракетных систем С-400. По его словам, это должно произойти в течение десяти дней.