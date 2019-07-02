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Ученым удалось извлечь доисторическую «капсулу времени»

Вера Чернышева
08:22 02.07.2019
В чикагском университете нашли способ больше узнать о жизни древних людей.
Ученым удалось извлечь доисторическую «капсулу времени»
© Фото: Paola Gonzalez Carvajal University of Chicago

Исследователи из Университета Чикаго разработали новый метод изучения генома человека, который позволит больше узнать о жизни древних людей. При помощи «правильных» костей и особого способа извлечения ДНК ученые рассчитывают получить настоящую «капсулу времени» из останков, говорится на сайте университета.

Новая методика начинается с поиска «правильных» костей, которые сохранили достаточно ДНК внутри (например, зубы или кости внутреннего уха). Затем ученые измельчают срез кости или сверлят ее, чтобы получить порошок для секвенирования. Процесс проходит очень тщательно и в специальной лаборатории, которая отделена от других во избежание загрязнения образцами современной ДНК. В результате генетики получают возможность вычленить и упорядочить целые геномы древних особей и узнать, какими они были в определенный момент времени.

«Это как капсула времени из эпохи, когда жили эти люди. Внезапно мы получили точку привязки в прошлом, и нам уже не нужно что-либо предполагать», - отметила разработчик уникальной технологии, генетик Маанаса Рагхаван.

Одними из первых ученые начали исследовать древние образцы ДНК жителей Южной Азии. Эти останки представляют особый интерес, так как регион мало изучен из-за того, что ДНК обычно не сохраняется в тропической среде. При помощи нового метода ученые планируют увеличить количество обнаруженного материала.

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