Франкенштейн в США: тело мужчины с головой женщины обнаружило ФБР

Сотрудники Федерального бюро расследований США обнаружили в закрытом Центре биологических ресурсов в Аризоне ведра с частями тел, а также тело мужчины с пришитой к нему женской головой.

Как пишет New York Post, правоохранители в ходе обысков нашли сваленные друг на друга человеческие конечности, ведра с частями тел, холодильник с мужскими гениталиями, а также мужской торс с пришитой к нему головой женщины, который висел на стене, напоминая «чудовище Франкенштейна».

Страшные находки были сделаны еще в 2014 году, однако информация попала в прессу только после того, как 33 родственника подали в суд на организацию. Тела их близких были пожертвованы в центр для научных целей, однако выяснилось, что их выставляли на продажу.

В 2015 году владелец центра Стефан Гор был признан виновным за торговлю частями тел и приговорен к заключению сроком в один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тыс. долларов. Дело было передано в Верховный суд, где его рассмотрят 21 октября 2019 года.