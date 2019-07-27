К Благовещенску подходит паводковая волна: кадры с воздуха

Первая волна паводка придет в Благовещенск уже сегодня, 27 июля. Вторая волна накроет города 29 июля. Об этом сообщил на совещании в аэропорту Благовещенска глава МЧС России Евгений Зиничев.

Вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым Зиничев совершил облет затопленных населенных пунктов Мазановского и Селемджинского районов, где прогнозируется риск ухудшения обстановки.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, структурам по ликвидации стихийных бедствий и властям удается обеспечить безопасность людей, проживающих в подтопленных районах Приамурья.

«Основные усилия наши сосредоточены на превентивной, заблаговременной эвакуации», - сказал Орлов.

Также губернатор проинформировал о том, что паводок, проходящий по Мазановскому району, затрагивает 11 населенных пунктов. В связи с этим планируется эвакуировать три тысячи человек.

25 июля власти в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации, после того как паводок, вызванный обильными осадками, привел к подтоплению ряда территорий. Всего были подтоплены 244 жилых дома в восьми населенных пунктах, 1248 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Ожидается, что пик подъема воды произойдет 27 июля.